Dire che Mats Hummels sia stato per anni una colonna portante del Borussia Dortmund è a dir poco un eufemismo, sia a livello tecnico che professionale. E tra due giorni alle 17:00 il tedesco tornerà in Germania per un evento speciale: al Signal Iduna Park si terrà infatti un match per l'addio al calcio giocato di Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski, suoi ex compagni proprio al Borussia. Presente anche l'ex giallorosso Henrikh Mkhitaryan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Borussia Dortmund (@bvb09)