Instagram, Celik festeggia le 50 presenze con la Turchia: "Traguardo speciale. Continuerò a dare tutto me stesso" (FOTO)

Nella giornata di ieri Mehmet Zeki Celik è sceso in campo al minuto 74 della sfida tra Turchia e Islanda e ha collezionato così la sua cinquantesima presenza in nazionale. Il terzino destro della Roma ha pubblicato su Instagram un post in cui festeggia questo grande traguardo: "Nel 2018, per la prima volta, ho provato l'incredibile sensazione di rappresentare il mio paese giocando contro la Russia. L'anno successivo segnai il primo gol per il mio paese contro l'Uzbekistan. Ieri ho tagliato il traguardo delle 50 presenze con questa maglia ed è stato speciale come la prima volta. Abbiamo festeggiato una fantastica vittoria. E prometto che continuerò a dare tutto me stesso per il nostro paese in ogni partita".

