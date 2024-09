Alle ore 20:45 allo stadio Gürsel Aksel va in scena la sfida tra Turchia e Islanda, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Nations League. Il commissario tecnico dei padroni di casa, Vincenzo Montella, ha deciso di lasciare (almeno inizialmente) in panchina il terzino destro della Roma Mehmet Zeki Celik: al suo posto giocherà Mert Muldur.