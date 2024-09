Garnacho e l'idolo Dybala, il sogno diventa realtà: dalla maglia della Joya nel 2016 all'assist per il gol contro il Cile (FOTO)

Nella serata di ieri è andata in scena la sfida tra Argentina e Cile, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, e l'Albiceleste ha vinto per 3-0. I padroni di casa hanno dominato e a realizzare la rete del tris ci ha pensato proprio Paulo Dybala su assist di Alejandro Garnacho. Il giovane attaccante del Manchester United ammira da sempre il numero 21 della Roma, tanto che già nel 2016 indossava la maglia dell'Argentina di Dybala. A svelarlo è stata la madre di Garnacho, Patricia Ferreyra Fernandez, la quale ha pubblicato su Instagram alcune foto del figlio all'epoca dodicenne: "Mio figlio con la maglia di Dybala. I sogni continuano a essere realizzati, il calcio è bellissimo". Dopo otto anni, il sogno è finalmente diventato realtà.