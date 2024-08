X, la Roma saluta il St George’s Park: "Grazie" (FOTO)

Termina il ritiro della Roma al St George’s Park, dopo la prima parte di preparazione svolta a Trigoria: la squadra in tarda mattinata si è spostata a Liverpool dove alle 18.00 italiane (le 17 locali) affronterà l'Everton nell'ultima amichevole del suo pre-campionato prima dell'esordio in Serie A in programma a Cagliari tra una settimana. Il gruppo giallorosso, immortalato in una foto, saluta le strutture del centro della Federcalcio inglese: "Grazie", il messaggio del club su X. Dopo la sfida contro l'Everton la Roma farà ritorno nella Capitale.