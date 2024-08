Ritiro Roma, giallorossi arrivati a Liverpool. Riunione tecnica e alle 17 locali l’amichevole con l’Everton

Giunge al termine il ritiro inglese per la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi sono arrivati a Liverpool da pochi minuti, pranzeranno e terranno una riunione tecnica in un hotel del centro per poi ripartire in direzione Goodison Park per l’ultima amichevole del ritiro contro l’Everton in programma alle 17 (ora locale).

