Twitter, gli auguri della Roma a Rocca: "Compie oggi 70 anni la leggenda romanista" (FOTO)

Giornata speciale per Francesco Rocca. Nato il 2 agosto 1954, l'ex calciatore della Roma compie oggi 70 anni e il club giallorosso ha voluto celebrarlo tramite un tweet: "Compie oggi 70 anni la leggenda romanista Francesco Rocca". Alcuni giorni fa Rocca fu invitato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per assistere a una seduta di allenamento e il mister Daniele De Rossi lo ha presentato alla squadra come "un esempio vivente di come dovreste essere".

? Compie oggi 70 anni la leggenda romanista Francesco Rocca ?❤️ ? Celebriamo il compleanno di "Kawasaki" con questo episodio di Hall of Fame! Ascoltalo ora ▶️ https://t.co/vD9wgApkEi pic.twitter.com/kmkMmG5DXw — AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024