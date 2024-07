Trigoria, visita di Rocca all'allenamento. De Rossi alla squadra: "È un esempio vivente di come dovreste essere" (FOTO e VIDEO)

Nell'allenamento della mattina, la Roma ha accolto Francesco Rocca al 'Fulvio Bernardini', dove i giallorossi stanno lavorando in vista della prossima stagione. Nel video pubblicato sui social dalla Roma, si vede la presentazione di Rocca al gruppo affidata direttamente a De Rossi che ha detto: "Vi presento due secondi una leggenda della Roma, tanti di voi non lo sanno, Francesco Rocca: allenatore, giocatore, leggenda, un esempio vivente di come dovreste essere voi, al di là di tutto, da dove venite o non venite".

"Non esagerare", interviene sorridendo l'ex difensore romanista. "In bocca al lupo per la stagione - ha detto poi Rocca rivolgendosi al gruppo -. Grazie a Daniele...". "Era il mio allenatore quando ero piccolo, m'ha cacciato via un paio di volte..." irrompe di nuovo De Rossi. "Grazie delle belle parole, in bocca al lupo", la chiosa finale di Rocca prima che il tecnico della Roma faccia partire l'applauso e poi con un "dai, a correre", segnale che era il momento di passare dalle parole ai fatti, con la seduta mattutina.

A Kawasaki, come scrive il club in una nota pubblicata sul sito ufficiale, è stata donata la maglia numero 3 della stagione 2024/25. E ha commentato così la sua visita: "È sempre una grande emozione tornare a Trigoria. Ringrazio la famiglia Friedkin e Daniele per avermi invitato ad assistere a questa sessione di allenamento, dove ho visto un bel gruppo lavorare bene. Mi ha fatto piacere salutare De Rossi, che è stato un mio allievo in azzurro, e rivolgere il mio in bocca al lupo a lui e ai suoi ragazzi per questa nuova stagione".

