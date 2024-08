Instagram, Dybala: "Grazie Roma. Ci vediamo domenica". Paredes: "Andiamo" (VIDEO)

Era vicino all'addio ai colori giallorossi, era vicino al trasferimento all'Al Qadsiah ma Paulo Dybala, forse a sorpresa a questo punto della trattativa, rifiuta l'offerta araba e resta in giallorosso. La Joya su Instagram ha pubblicato un video dando appuntamento ai tifosi romanisti per domenica sera, quando all'Olimpico si disputerà Roma-Empoli, sfida valida per la seconda giornata di campionato: "Grazie Roma. Ci vediamo domenica". Immediato il commento di alcuni suoi compagni di squadra tra cui Leandro Paredes: "Andiamo", Nicola Zalewski: "Show must go on", Matias Soulé, Tammy Abraham e Stephan El Shaarawy che hanno commentato il post con svariati cuori.

I giocatori più contenti della permanenza di Paulo Dybala a Roma sono ovviamente Leandro Paredes e Matias Soulé, che alla Joya hanno dedicato una storia sul proprio profilo social. Il centrocampista arrivato dal PSG ha optato per una frase: "Per chi non ha capito la Joya rimane con noi", mentre l'ala classe 2003 ha pubblicato una foto di loro due insieme con la maglia della Roma e alcune emoji tra cui i cuori giallorossi, una faccina emozionata e un pallone da calcio.