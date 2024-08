Calciomercato Roma: in giornata nuovi dialoghi con l'Al-Qadsiah per chiudere l'affare Dybala. Parti molto vicine

Ormai sembra solo questione di ore per la cessione a titolo definitivo di Paulo Dybala all'Al-Qadsiah, con la Joya che lascerebbe quindi i colori giallorossi dopo sole due stagioni per approdare per la prima volta in Arabia. Come confermato da Gianluca Di Marzio in nottata si è concluso l'incontro tra i due club e l'agente del giocatore: le parti sarebbero molto vicine ma si continuerà a dialogare in giornata per arrivare alla chiusura definitiva.

Per #Dybala è finito da pochi minuti l’incontro tra la #ASRoma, l’#Alqadsiah e gli agenti dell’attaccante. Parti molto vicine, ma si dovrà continuare a parlare domani, giovedì, per arrivare alla chiusura definitiva#Calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 21, 2024