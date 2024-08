Instagram, Abdulhamid saluta l'Al-Hilal: "È la fine di un capitolo indimenticabile. Grazie di tutto" (VIDEO)

Saud Abdulhamid saluta l'Al-Hilal ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Europa e in Serie A con la maglia della Roma. Il terzino, arrivato ieri nella Capitale e di cui si attende l'ufficialità come nuovo giocatore giallorosso, affida ad Instagram il suo saluto al club saudita: "Oggi è la fine di un capitolo indimenticabile della mia vita, un viaggio di due anni pieno di ricordi. Prima di partire volevo ringraziare la società, il direttore tecnico e lo staff per avermi dato l'opportunità di mettermi alla prova ai massimi livelli. Ai miei compagni di squadra, passati e presenti. È stato un piacere condividere con voi il campo e lo spogliatoio. Insieme abbiamo infranto innumerevoli record di club e sono orgoglioso di averne fatto parte".

"Infine, voglio ringraziare i tifosi azzurri - conclude -. Grazie per tutto il supporto durante tutta la mia permanenza al club fin dal primo giorno. Mi avete dato fiducia ogni volta che ho giocato con i colori di questa squadra. Sarò per sempre grato per il sostegno e l'amore. Oggi me ne andrò ma non dimenticherò mai i bellissimi ricordi. Auguro al club successi futuri. Grazie di tutto!".