FOTO - Allenamento extra per Dybala e Paredes: palestra e mate per gli argentini

Ieri sera alla notizia della permanenza di Paulo Dybala in giallorosso, annunciata dallo stesso numero 21 della Roma tramite Instagram, è stato immediato il commento felice di Leandro Paredes. I due argentini, dopo l'allenamento mattutino al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, si sono ritrovati nel pomeriggio per una seduta extra in palestra sorseggiando mate, nota bevanda argentina. Proprio il centrocampista ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme alla Joya.