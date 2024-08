Altra giornata di lavoro per la Roma a Trigoria in vista del match con l'Empoli. I giallorossi sono arrivati a Trigoria intorno alle 8 questa mattina e nessun calciatore si è fermato con i tifosi presenti. Ci sono circa 15 persone all'esterno del centro sportivo in attesa della fine dell'allenamento di questa mattina.