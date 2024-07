Nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità tanto attesa dal mondo Roma: Matias Soulé è diventato un nuovo calciatore giallorosso. Tramite un post su Instagram l'argentino ha espresso tutta la sua gioia per questa avventura, ringraziando anche i tifosi per l'affetto: "Sono molto felice di essere qui. Ringrazio tutti i tifosi per questa grande accoglienza, è stata un’emozione unica. Daje Roma".

