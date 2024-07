Questa mattina è stato reso ufficiale il passaggio di Aouar all'Al-Ittihad. Il centrocampista algerino, arrivato la scorsa estate a parametro zero, ha salutato così i tifosi giallorossi con un post su Instagram: "Grazie di tutto. Arrivederci". Aouar lascia la Roma per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Houssem Aouar (@houssem_aouar)