In attesa del raduno della Roma a Trigoria tra pochi giorni agli ordini di Daniele De Rossi, Houssem Aouar si allena individualmente. Il centrocampista, arrivato la scorsa estate in giallorosso, ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae in palestra, alle prese con i pesi, e ha scritto: "La strada è ancora lunga".

