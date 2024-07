FriedkinOut, sui social impazza l'hashtag contro la proprietà: critiche per il ritardo sul mercato e richiesta di vendere il club nei commenti (FOTO)

L'inizio del campionato si avvicina e la Roma continua a lavorare sia sul campo sia sul mercato. I tifosi giallorossi però non sembrano soddisfatti dell'operato dei Friedkin, lamentandosi soprattutto per i pochi colpi in entrata. Nella sezione commenti degli ultimi post pubblicati dal club capitolino su Instagram spiccano infatti numerosi commenti con l'hashtag #FriedkinOut. Sono tante le critiche per il ritardo negli acquisti di nuovi calciatori ("Soulé, "Comprate i calciatori o tornate in Texas") e non mancano le richieste di vendere la società a un'altra proprietà ("Vendete la Roma", "Cacciate i soldi o vendete", "La Roma non è un gioco").

Inoltre nella notte sono stati affissi per la città molti manifesti per protestare contro il nuovo stemma.