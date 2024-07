Nuovo stemma AS Roma: affissi nella notte decine di manifesti. "La nostra è una fede. Ridateci lo stemma" (FOTO)

Non si placa la polemica di una parte della tifoseria giallorossa sull'attuale stemma della Roma. Nella notte infatti sono stati affissi per la città (ai vari Roma Store, all'ormai ex sede romanista di viale Tolstoj, all'obelisco di piazza Marconi e in altri luoghi) decine e decine di manifesti per protestare contro lo stemma della prima maglia giallorossa. Il messaggio è a dir poco chiaro: "La nostra è una fede. Ridateci lo stemma".