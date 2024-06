X, El Shaarawy e il selfie con Baggio: “10” (FOTO)

È in corso a Coverciano il ritiro della Nazionale Italiana in vista degli Europei in Germania. Tra i convocati, diversi calciatori della Roma, tra cui Cristante, Mancini, Pellegrini ed El Shaarawy. Proprio quest'ultimo ha postato sul proprio profilo X uno scatto che lo ritrae insieme all'ex attaccante Roberto Baggio, presente ieri al Centro Sportivo in qualità di "Fantastico Numero 10" insieme a Francesco Totti, Giancarlo Antognoni, Gianni Rivera e Alessandro Del Piero.