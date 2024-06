Italia: oggi Totti a Coverciano. Insieme a lui Rivera, Baggio, Del Piero e Antognoni

Oggi Francesco Totti, insieme ad altre leggende del calcio italiano, sarà a Coverciano per trascorrere una giornata insieme al gruppo azzurro di Spalletti. Come voluto dal ct, l'ex capitano della Roma, con Baggio, Del Piero, Antognoni e Rivera pranzeranno nel quartier generale dell'Italia per poi scendere in campo con una maglia celebrativa insieme ai convocati in vista dei prossimi Europei.