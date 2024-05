Roma-Genoa, la Curva Sud recapita un biglietto a Mancini: "Quando la notte è buia e i venti contrari, non temere. Noi saremo lì con te" (FOTO)

Nella serata di ieri è andata in scena Roma-Genoa, l'ultima partita stagionale disputata dai giallorossi allo Stadio Olimpico. Al termine della vittoria per 1-0 la squadra ha salutato i propri tifosi facendo il consueto giro di campo a fine campionato e la Curva Sud ha fatto un piccolo 'regalo' a Gianluca Mancini. I sostenitori presenti nel settore hanno lanciato al difensore un bigliettino e la moglie, Elisa Baggiani, ha svelato il contenuto in una storia Instagram: "Quando la notte è più buia e i venti sono contrari, non temere. Guarda a destra e sorridi: ci saremo noi lì con te!".