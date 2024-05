Roma-Genoa, giro di campo di giocatori e staff e saluto alla Curva Sud: De Rossi il più acclamato (FOTO)

All'ultima partita ufficiale della stagione in casa la Roma batte 1-0 il Genoa e ottiene tre punti importanti per conquistare aritmeticamente il sesto posto in campionato. Al termine dell'incontro, come di consueto, tutta la squadra e lo staff hanno svolto il giro di campo per ringraziare tutti i tifosi presenti, fermandosi poi sotto la Curva Sud per ricevere l'affetto del cuore caldo dei supporter giallorossi. Come era prevedibile, il tecnico De Rossi è stato tra i più acclamati, segno di un unione sempre più forte tra l'ex capitan Futuro e i tifosi della Roma.

