Dopo aver partecipato alla seduta di allenamento in mattinata, Dean Huijsen ha deciso di godersi il pomeriggio passeggiando per le vie della Capitale. Il difensore spagnolo si è quindi 'trasformato' in un turista e ha visitato alcuni dei monumenti più iconici di Roma, tra cui il Colosseo, l'Arco di Costantino e i Musei Vaticani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dean Huijsen (@deanhuijsen)