Archiviato il primo atto contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus. Come di consueto dopo le gare, squadra divisa in due gruppi: chi non ha giocato si è allenato regolarmente, gli altri hanno svolto un lavoro di scarico.