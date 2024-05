Instagram, la Roma suona la carica a poche ore dalla sfida con il Bayer Leverkusen: "Tutti insieme per un solo obiettivo" (VIDEO)

Oggi alle ore 21 andrà in scena l'attesissimo Roma-Bayer Leverkusen, valido per l'andata della semifinale di Europa League. L'atmosfera allo Stadio Olimpico sarà rovente e, come di consueto, i tifosi giallorossi risponderanno presenti: lo stadio è infatti sold out ed è attesa una splendida coreografia. Intanto la Roma ha suonato la carica con un video motivazionale pubblicato sul proprio profilo Twitter: "L'ora di Roma-Bayer Leverkusen si avvicina... Anche questa sera, tutti insieme per un solo obiettivo. FORZA GRANDE ROMA!".

