Lo Stadio Olimpico si appresta a vivere un'altra notte d'Europa e si mostrerà, ancora, nel vestito migliore. Gli oltre 60mila tifosi romanisti, più 5mila tedeschi, sono pronti ad un'altra coreografia all'ingresso delle squadre in campo, come si intuisce sui social dove circola il tipico volantino con le indicazioni. "L'Olimpico è casa nostra, in Europa ancora di più!", si legge nel foglio fatto circolare dai ragazzi della Curva Sud.

