FOTO - Lavoro extra per Paredes e Dybala: allenamento con il preparatore a casa

Lavoro extra per Leandro Paredes e Paulo Dybala a due giorni da Roma-Genoa, penultima giornata di campionato. La Joya è tornato ad allenarsi in gruppo in mattinata a Trigoria e nel pomeriggio ha proseguito la sua preparazione con Paredes, entrambi seguiti dal preparatore atletico Javier Arozarena. Il centrocampista argentino tramite Instagram ha mostrato uno scatto che lo ritrae insieme al connazionale, entrambi sorridenti, dopo un allenamento aggiuntivo a casa.