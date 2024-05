Trigoria, seduta a due giorni da Roma-Genoa: Dybala in gruppo (FOTO)

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della sfida di domenica contro il Genoa, ultima partita stagionale allo Stadio Olimpico e valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Buone notizie per Daniele De Rossi: Paulo Dybala ha infatti svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo, motivo per cui aumentano sensibilmente le possibilità di vederlo in campo.