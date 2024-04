VIDEO - Il messaggio di Pellegrini ad Edoardo: "Daremo tutto anche per te. Un abbraccio da parte mia e di tutta la squadra"

Dopo l'appello di Edoardo, Lorenzo Pellegrini ha mandato un messaggio al tifoso che ha commosso l'intero mondo del calcio e non solo con la sua storia. Edoardo, malato terminale, ha annullato l'eutanasia programmata per il 22 maggio, perché, essendo la data della finale di Europa League a Dublino, avrebbe voluto prima vedere vincere la coppa alla Roma. Questo il messaggio di Pellegrini: "Ciao Edo, siamo qui a Trigoria per preparare la partita di domani con il pensiero anche a te. Un abbraccio grande da parte mia ma anche da parte di tutti. Daremo tutto anche per te, è scontato dirlo ma bisogna ripeterlo. Sempre forza Roma e un grande abbraccio"