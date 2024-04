Instagram, Rosella Sensi: "La Roma non è mai stata aiutata dalle istituzioni del calcio" (FOTO)

In merito al recupero dei minuti mancanti di Udinese-Roma interviene anche l'ex presidentessa giallorossa, Rosella Sensi. La gara si concluderà il 25 aprile alle 20.00, dopo essere stata interrotta nel corso della ripresa a causa del malore accusato da Evan Ndicka. E su Instagram Rosella Sensi esprime il suo parere con un lungo messaggio:

"La Roma non è mai stata aiutata dalle istituzioni del calcio. E ancora una volta il calcio italiano ha dimostrato di non voler tutelare gli interessi di un suo club, anzi di ostacolarli. Il quinto slot in campionato per la Champions è merito anche delle nostre ottime prestazioni in ambito europeo, ma tutto questo sembra non interessare nessuno. Non si ha una visione di prospettiva, si è persa una occasione di crescita per il movimento sportivo.

Il consiglio di Lega ha deciso di non posticipare a maggio il recupero, probabilmente perché Ndicka sta bene. E aggiungo per fortuna. Forse hanno minimizzato un evento che poteva finire in tragedia. Non sapendo apprezzare, invece, quanto dimostrato a Udine dai giocatori, allenatori, arbitro e pubblico.

Andrebbe cambiato molto in Lega, ma sembrerebbe non ci sia la volontà di farlo. Ennesima occasione persa di salvaguardare la Roma, ma ormai siamo abituati anche a questo. Ricordo bene le parole non spese da tutti per quanto successo in occasione della finale di Europa League. Ora dobbiamo dimostrare di essere più forti di tutto.

La società ha fatto benissimo a farsi sentire, ora tocca alla squadra superare anche questo ostacolo".