Scontro con la Lega. A Udine si gioca il 25

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma si deve arrendere, il recupero con l'Udinese si giocherà giovedì 25 aprile alle ore 20. In serata è arrivato il comunicato ufficiale sul sito della Lega Serie A che decreta la data nella quale si dovrà concludere la sfida interrotta al 72' per il malore accusato in campo da N'Dicka, poi trasportato in ospedale. Il club giallorosso aveva provato a spingere per posticipare i restanti 20 minuti a maggio, cercando di fare leva sui numerosi impegni che aspettano la squadra di De Rossi e, in particolare, il doppio confronto in semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen, oltre alla possibilità di disputare la partita in contemporanea ad Atalanta-Fiorentina. Un braccio di ferro che ha portato allo scontro tra Lega e Roma, con i giallorossi che hanno risposto con una nota ufficiale.

"La Roma ha contribuito al ranking con i suoi risultati. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un'ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer 04 Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia". Parole forti che denunciano, secondo Trigoria, un'ingiustizia per il calendario della squadra di De Rossi. Decisivi nella scelta i voti contrari di Empoli, Verona e Atalanta, mentre altri si sono astenuti. I giallorossi hanno potuto soltanto decidere l'orario del match, optando per lo slot serale e rinunciando alla possibilità o alle possibilità, seppur ipotetica e surreale, di poter affrontare il Napoli di sabato. Dopo lo scontro diretto con il Bologna di lunedì i giallorossi dovranno così a metà settimana per poi continuare con la trasferta al Maradona.

Tour de force che proseguirà con la gara d'andata di Europa League all'Olimpico, per il quale ieri è iniziata la prima fase di vendita dei biglietti, aperta esclusivamente agli abbonati in Serie A. Fino al 23 i fedelissimi potranno infatti confermare il proprio posto per la sfida del 2 maggio o addirittura sceglierne un altro in un settore diverso, usufruendo inoltre di un prezzo dedicato. Costo del tagliando notevolmente ribassato rispetto alla gara con il Milan: si parte dai 45 euro per la Curva Nord per arrivare ai 98 della Tribuna Monte Mario Centrale Sud, un netto calo rispetto ai 200 necessari per assistere ai quarti di finale con i rossoneri. La seconda fase, riservata invece a chi aveva sottoscritto un abbonamento per il girone di Europa League partirà dalle 12 di martedì 23, mentre per la vendita libera bisognerà aspettare le ore 16 di mercoledì 24.