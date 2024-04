Tra i grandi protagonisti della serata di ieri anche Zeki Celik, che ha brillato a San Siro contro un avversario ostico come Rafael Leao. Il terzino turco ha pubblicato un post su Instagram in vista del match di ritorno: "Combattiamo insieme la prossima settimana per le semifinali". Ha voluto ringraziare i tanti tifosi presenti, invece, Diego Llorente: "Grazie, tifosi!!!"

