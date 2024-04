FOTO - Dybala no stop: allenamento anche a casa

Dopo la vittoria in casa dell'Udinese nel recupero della gara precedentemente annullata per il malore accusato da Ndicka, la Roma si prepara per un'altra trasferta: domenica, alle 18.00, i giallorossi affronteranno il Napoli allo Stadio Maradona. La squadra è tornata ad allenarsi in mattinata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, ma per Paulo Dybala il lavoro è continuato anche a casa: la Joya ha condiviso su Instagram alcuni scatti che lo ritraggono mentre si allena in palestra a casa con i pantaloncini giallorossi.