VIDEO - Paredes in 'incognito' a Piazza di Spagna, la moglie: "Modi per prendere un gelato nel centro storico di Roma"

I calciatori della Roma si stanno godendo il giorno di riposo concesso da Daniele De Rossi, il quale ha fissato la ripresa degli allenamenti domani alle ore 10:30. Il mister ne ha approfittato e questa mattina ha passeggiato per le vie della Capitale, mentre Leandro Paredes si è recato a Piazza di Spagna con sua moglie Camila Galante per gustarsi un gelato: "Modi per prendere un gelato nel centro storico di Roma", il commento della consorte sull'abbigliamento di suo marito. Paredes ha infatti sfoggiato un outfit di colore nero (così come gli occhiali) con l'obiettivo di passare inosservato.

? E voi lo riconoscete? ? ? “Modi per prendere un gelato nel centro storico di Roma” ?#ASRoma pic.twitter.com/BRXS7YIpeC — laroma24.it (@LAROMA24) February 6, 2024