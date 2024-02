De Rossi si gode il giorno di riposo e passeggia per le vie della Capitale (FOTO)

All'indomani della vittoria per 4-0 contro il Cagliari, Daniele De Rossi ha deciso di godersi il giorno di riposo concesso alla squadra. La Roma tornerà infatti ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria domani alle ore 10:30. Come svelato da Sarah Felberbaum, moglie del mister, DDR ne ha approfittato e ha trascorso la mattinata passeggiando per le vie della Capitale e recandosi anche al mercato di Campo dei Fiori.