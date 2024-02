VIDEO - Trigoria, De Rossi accoglie Baldanzi: "Come stai Tommà? Poi vieni che guardiamo un po' di video..."

Giusto il tempo di arrivare a Trigoria, poi subito al lavoro in sala video. Si può riassumere così la prima giornata romanista di Tommaso Baldanzi. Come mostrato dalla Roma con un video su Instagram, l'accoglienza di mister De Rossi nei confronti del neo acquisto è stata molto calorosa, ma dopo i primi saluti è arrivato subito il momento di lavorare: "Come stai Tommà? Poi vieni dentro che guardiamo un po' di video".