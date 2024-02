L'Iran di Sardar Azmoun raggiunge le semifinali della Coppa d'Asia dopo aver battuto il Giappone. L'attaccante giallorosso è stato tra i migliori in campo fornendo l'assist per il momentaneo pareggio. Al termine della partita ha festeggiato la qualificazione mostrando la sua felicità in un post su Instagram, dove elogia i suoi compagni di squadra: "Bel lavoro ragazzi miei!".