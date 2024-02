Coppa d'Asia, Iran-Giappone: Azmoun parte titolare (FOTO)

Alle ore 12:30 va in scena il big match tra Iran e Giappone, valido per i quarti di finale della Coppa d'Asia. La vincente di questa sfida affronterà una tra Qatar e Uzbekistan in semifinale. Il ct dell'Iran, Amir Ghalenoei, ha deciso di puntare nuovamente su Sardar Azmoun, il quale quest'oggi avrà il compito di guidare l'attacco a causa dell'assenza di Mehdi Taremi per squalifica. Il centravanti della Roma, come accaduto negli ultimi impegni, partirà titolare anche contro il Giappone.