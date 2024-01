Instagram, De Rossi nuovo allenatore della Roma. Rudiger: "In bocca al lupo leggenda". Castan: "Il club è in buonissime mani". Candela: "Bentornato a casa" (FOTO)

Rivoluzione totale in casa Roma: i Friedkin hanno deciso di esonerare José Mourinho e al suo posto è arrivato Daniele De Rossi. Il mondo dei social è stato scosso da questa clamorosa notizia e tra i vari commenti spiccano quelli degli ex compagni di squadra di DDR: "In bocca al lupo leggenda", il messaggio di Antonio Rudiger. "In bocca al lupo amico mio, sono molto contento. La Roma sta in buonissimi mani, TVB", scrive Leandro Castan.

Arriva il messaggio anche di Vincent Candela: "Grazie guerriero, bentornato a casa".

Si scatenano nei commenti del post pubblicato dalla Roma anche Kevin Strootman, Edin Dzeko e Radja Nainggolan, i quali sembrano aver apprezzato la scelta della società.