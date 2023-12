Instagram, partitella a Trigoria verso la Juve: vince la squadra di Pellegrini, Dybala e Lukaku. Azmoun: "Winner team" (FOTO)

Dopo la vittoria col Napoli e i due giorni di riposo concessi da Mourinho, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria oggi pomeriggio in vista dell'impegno di sabato sera in casa della Juventus. Al "Fulvio Bernardini" è andata in scena anche una partitella, vinta dalla formazione composta da Lukaku, Dybala - rientrato parzialmente in gruppo -, Svilar, Pagano, Azmoun, Pellegrini, Kumbulla, Ndicka, Kristensen, Spinazzola e Karsdorp. Poi Azmoun esulta su Instagram posando con i compagni: "Winner team".

Anche Romelu Lukaku ha condiviso l'immagine su Instagram: