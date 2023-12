Instagram, partitella a Trigoria al termine dell'allenamento. Azmoun scatenato: "Abbiamo vinto di nuovo" (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi in vista della partita contro la Juventus, in programma il 30 dicembre alle ore 20:45. Al termine della seduta odierna i ragazzi di Mourinho hanno svolto la classica partitella e, come ieri, anche quest'oggi ha vinto la squadra di Azmoun, composta da Boer, Celik, Ndicka, Pellegrini, Rui Patricio, Kristensen, Llorente, Bove e Dybala. "Oh, abbiamo vinto di nuovo", il commento che accompagna lo scatto pubblicato su Instagram da Azmoun.