Instagram, l'esultanza di Mancini dopo il successo contro il Napoli: "Cuore, voglia e vittoria!" (FOTO)

Vittoria importante per la Roma che allo stadio Olimpico batte il Napoli nello scontro diretto e ritorna in piena corsa per un posto in Champions League. Gioia importante confermata dal difensore Gianluca Mancini che ha mostrato la sua esultanza con un post su Instagram, dove si vede tra le altre foto lo striscione in curva dedicato alle sue 200 presenze in giallorosso: "Cuore, voglia e vittoria! Grazie per uno striscione indimenticabile… 200 presenze con questi colori, un orgoglio e un onore. Forza Roma e buon Natale a tutti!".