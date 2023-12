Roma-Napoli: 200esima presenza in giallorosso per Mancini. L'omaggio della Curva Sud: "Cuore e sacrificio in campo, romanista ideale!" (FOTO)

Gianluca Mancini è da tempo un pilastro della Roma e dal suo arrivo, verificatosi nell'estate del 2019, ha già collezionato ben 200 presenze in giallorosso, un traguardo raggiunto quest'oggi durante Roma-Napoli. Il difensore centrale ha disputato 150 partite in Serie A, 32 in Europa League, 12 in Conference League e 6 in Coppa Italia.

Inoltre durante il match odierno la Curva Sud ha dedicato uno striscione proprio a Gianluca Mancini: "Cuore e sacrificio in campo, fomento sotto la Curva... Gianluca Mancini romanista ideale!".