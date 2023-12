ROMA-NAPOLI: le formazioni UFFICIALI. Bove dal 1', Pellegrini in panchina. Belotti con Lukaku in attacco

Dopo il ko di Bologna, un altro scontro diretto per la Roma: allo Stadio Olimpico, alle 20.45, arriva il Napoli nel big match della 17esima giornata di campionato. Privo di Smalling, José Mourinho si affida ancora a Mancini - non al meglio delle condizioni fisiche -, Llorente e Ndicka, sulle fasce concede spazio a Kristensen e Zalewski mentre in mezzo al campo Bove affianca Cristante e Paredes. Davanti Belotti completa l'attacco con Lukaku, che torna a disposizione dopo un turno di squalifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.

All.: Mourinho.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

All.: Mazzarri.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Di Iorio - Tolfo. IV uomo: La Penna. VAR: Irrati. AVAR: Giua.

PREPARTITA

19.45 - Anche la Roma annuncia la formazione ufficiale:

? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaNapoli ? ? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma pic.twitter.com/glVYq0uiFs — AS Roma (@OfficialASRoma) December 23, 2023

19.32 - La Roma arriva all'Olimpico:

Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa su Twitter l'11 scelto da Mourinho: