Instagram, la moglie di Mancini commenta lo striscione della Sud per suo marito: "Non ti risparmi mai in campo, sei un grande professionista e uomo" (FOTO)

Nella serata di ieri la Roma ha affrontato e battuto per 2-0 il Napoli nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Per Gianluca Mancini non si trattava di una semplice partita infatti il difensore centrale ha toccato quota 200 presenze in giallorosso e la Curva Sud lo ha esaltato con uno splendido striscione. La moglie di Mancini, Elisa Baggiani, ha condiviso e commentato sul proprio profilo Instagram l'omaggio dei tifosi: "A te che non ti risparmi mai in campo ma soprattutto a casa... Che sei un grande professionista ma soprattutto un grande uomo e un grande padre. Ti amo".