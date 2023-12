Instagram: la Lega Serie A celebra il gol di Lukaku contro la Fiorentina... dopo le parole di Mou (VIDEO)

Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Anche l'account della Lega Serie A celebra la coppia d'attacco della Roma, che ha confezionato la rete contro la Fiorentina: grande assist d'esterno della Joya per il gol dell'attaccante belga nella gara poi terminata 1-1. E il post della Lega arriva nel giorno in cui José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff lancia una frecciatina: "Fare dei gol dopo 21 o 23 passaggi è una qualità fantastica per alcune squadre e viene celebrata dalla Lega, invece quando siamo noi no ma questo lo sappiamo. Ho letto le dichiarazioni del presidente Viola di 30 anni fa e sembra che non sia cambiato molto".