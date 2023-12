VIDEO - Mourinho e la frecciatina alla Lega: "Altre squadre vengono celebrate dopo grandi gol, noi poco considerati. Succedeva anche ai tempi di Viola"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff, partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma domani alle ore 18:45. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato sulla differenza di caratteristiche rispetto alla passata stagione e sulle differenze di trattamento da parte della Lega: "La squadra si caratterizza anche per essere meno forte su palla inattiva e sui duelli difensivi. Le caratteristiche non sono sempre positive. Con Smalling e Ibanez si vincono più duelli e si è più pericolosi sulle palle inattive, senza di loro però abbiamo più possesso e costruzione. Siamo una squadra diversa. Fare dei gol dopo 21 o 23 passaggi è una qualità fantastica per alcune squadre e viene celebrata dalla Lega, invece quando siamo noi no ma questo lo sappiamo. Ho letto le dichiarazioni del presidente Viola di 30 anni fa e sembra che non sia cambiato molto".