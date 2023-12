FOTO - Bologna-Roma, Zalewski e Abraham tifano da casa. Il polacco: "Forza ragazzi!" e Tammy: "Daje Roma"

Alle 18.00 è iniziata la gara tra Bologna e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Nicola Zalewski non ha preso parte alla gara per via della squalifica rimediata contro la Fiorentina domenica scorsa, ma fa il tifo per i suoi compagni da casa: "Forza ragazzi" il messaggio del numero 59 in una storia sul suo account Instagram. Anche Tammy Abraham, ancora infortunato incita i giallorossi: "Daje Roma!"