Serie A, BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni. Pellegrini alle spalle della coppia El Shaarawy-Belotti

Vincere per blindare il quarto posto in attesa del big match e scontro diretto contro il Napoli della prossima settimana: questa è la missione di José Mourinho e i suoi ragazzi oggi al Dall'Ara. Fischio d'inizio alle ore 18:00. Davanti mancheranno due titolarissimi come Dybala (infortunio) e Lukaku (squalifica), mentre torna Spinazzola dopo lo stop di giovedì. Davanti ci sarà la coppia El Shaarawy-Belotti con Pellegrini alle loro spalle.

IL TABELLINO

BOLOGNA: Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

All.: Thiago Motta.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy; Belotti.

All.: Mourinho.

Arbitro: Guida. Assistenti: Alassio - Melli. IV UOMO: Sozza. VAR: Chiffi. AVAR: Longo.