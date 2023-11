Social, Linari: "Ve lo meritavate, ce lo meritavamo. Questa Roma è amore puro!" (FOTO)

Dopo la splendida serata di ieri col 3-0 inflitto all'Ajax, Elena Linari festeggia con un post sui social in cui scrive: "Questa Roma è proprio AMORe puro! Una vittoria bellissima davanti al nostro pubblico. Ve lo meritavate. Ce lo meritavamo". La Roma Femminile ha giocato in un Tre Fontane rinnovato, con un nuovo impianto dell'illuminazione che ora le consente di ospitare anche gare in notturna.